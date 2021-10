Fondazione Crt, salgono a 52 mln risorse in campo per 2022

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - La Fondazione Crt mette in campo per il prossimo anno 52 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni del 2021, per il sostegno al Terzo Settore e alle realtà non profit dell'arte, della cultura, della ricerca, del welfare, dell'ambiente, e dell'innovazione sul territorio. Lo prevede il Documento Programmatico Previsionale, approvato all'unanimità.

In particolare, 16,5 milioni di euro saranno destinati per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, le mostre e il rilancio del settore culturale dopo la pandemia; 16 milioni per le attività scientifiche e tecnologiche, la ricerca applicata e l'innovazione (con una particolare attenzione a temi strategici quali la digital transformation), la formazione del capitale umano fin dai primi anni di scuola e il rafforzamento delle competenze dei giovani talenti; 16 milioni per la promozione dell'imprenditoria sociale, l'inclusione delle persone in difficoltà, la salvaguardia del territorio, il consolidamento del sistema di primo intervento del 118 e della protezione civile.

Dei 52 milioni di euro complessivi, la Fondazione mobiliterà 3,5 milioni per progetti innovativi da realizzare in sinergia con la Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e le Ogr Torino, hub internazionale di sperimentazione culturale e tecnologica. Le Ogr Tech, in particolare, unico luogo in Italia con 9 diversi programmi di accelerazione di start up (dalle smart cities al gaming, fino alle scienze della vita), punteranno sempre più sulla leva dei Big Data e dell'Intelligenza Artificiale per l'impatto sociale attraverso il Data Science for Social Good Center. (ANSA).