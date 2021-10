Covid: sicurezza, confermata certificazione aeroporto Torino

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - L'Aeroporto di Torino ottiene il rinnovo della certificazione Airport Health Accreditation rilasciata da Airports Council International (Aci) World e da Aci Europe. Si tratta del riconoscimento che conferma la corretta ed efficace applicazione da parte dello scalo delle procedure anti Covid-19.

Il programma internazionale dell'Associazione internazionale degli aeroporti valuta le misure e le procedure sanitarie introdotte a seguito della pandemia Covid-19, in conformità con le raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, in linea con l'Agenzia Europea per la sicurezza aerea (Easa), il protocollo del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e le linee guida Aci Europe per una Healthy Passenger Experience negli aeroporti. La pulizia e disinfezione degli ambienti, il mantenimento delle distanze fisiche, la protezione del personale, le comunicazioni e le strutture per i passeggeri sono tra gli elementi valutati da Aci per il rilascio della certificazione.

"Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto il rinnovo di questa certificazione, che conferma il nostro impegno nel garantire ai passeggeri un'esperienza di viaggio al massimo dei livelli di sicurezza. L'Aeroporto di Torino ha continuato e continuerà sempre a mettere in campo tutte le misure necessarie a ridurre al minimo il rischio di contagio tra i viaggiatori e i lavoratori", commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport. (ANSA).