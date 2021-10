Contemporary Art, Torino capitale dell'arte contemporanea

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Torino torna capitale dell'arte contemporanea. Dopo la parentesi online del 2020 legata all'emergenza Covid, la città si prepara ad accogliere, nella prima settimana di novembre, i consolidati appuntamenti di ContemporaryArt Torino+Piemonte - Speciale Autunno, giunto alla XIV edizione. Il calendario - ideato dalla Città di Torino con il sostegno della Fondazione Crt e della Fondazione Crt per l'Arte, in collaborazione con tutti gli enti e le Istituzioni del settore dell'Arte Contemporanea - mette insieme arte, mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema, notti bianche, workshop. In agenda ci sono Luci d'artista che illuminerà le piazze e le vie del centro città e delle circoscrizioni; Artissima che continua a distinguersi per l'approccio innovativo e sperimentale; Paratissima, la vetrina internazionale dei talenti emergenti; The Others, fiera italiana dedicata all'arte emergente, alla X edizione; Club to club, festival di musica elettronica; il Torino Film Festival e, l'appuntamento con la Notte delle Arti, sabato 6 novembre. (ANSA).