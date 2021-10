Anteprima Sing 2 apre il Torino Film Festival

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - L'anteprima internazionale di Sing 2 - Sempre più forte apre il 26 novembre il 39/o Torino Film Festival. Scritto e diretto da Garth Jennings, Sing 2 è una colorata commedia musicale d'animazione, sequel dell'omonimo film di successo, Sing, che vedeva un gruppo di animali organizzare una gara canora così da riportare il Moon Theatre al suo vecchio splendore e salvarlo dalla chiusura. Lo stesso Garth Jennings sarà a Torino a presentare l'anteprima.

"Come nelle favole morali di Esopo e nella grande letteratura di tutti i tempi - dichiara il direttore del Tff, Stefano Francia di Celle - gli animali del genio di Garth Jennings scavano nelle profondità psicologiche dei tipi umani.

Permettendo agli spettatori di tutte le età di immedesimarsi nella travolgente sfida per smarcarsi dalla mediocrità ed esprimere il proprio talento. Un perfetto inizio per il nostro TFF che vuole spronare la creatività dei giovani, degli autori indipendenti e di chi è alla ricerca di una sua identità artistica".

"Finalmente il Tff torna nelle sale e inaugurare con un film come Sing 2 è un bel modo di festeggiare - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema". "Dopo aver finito Sing 2 - racconta Garth Jennings - mi rendo conto che le nostre ambizioni per il film sono allineate con quelle del protagonista Buster Moon: raggiungere le stelle e dare al pubblico la più meravigliosa celebrazione del cinema e della musica possibile. Siamo felici di portare Sing 2 al Torino Film Festival". (ANSA).