Torino: nella giunta Lo Russo 6 donne, 4 i tecnici

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Il neo sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha presentato questa mattina la sua Giunta, che vede come vice Michela Favaro, che assume anche le deleghe a Personale, Patrimonio, Legalità e Appalti. Il primo cittadino terrà per sé le deleghe a Comunicazione, Promozione della Città e Relazioni Internazionali, Avvocatura comunale, Affari legali, Progetti europei, fondi strutturali e coordinamento Pnrr, Città Universitaria. Sei le donne.

Tre, oltre alla vicesindaca, gli assessori tecnici: Paolo Mazzoleni, attuale presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano, si occuperà di Urbanistica, Edilizia privata, Grandi infrastrutture, Prg e arredo urbano, Rosanna Purchia della Cultura e Gabriella Nardelli, commercialista esperta di contabilità degli Enti Locali, già firmataria del bilancio consolidato di Roma Capitale, che avrà le deleghe a Bilancio e partecipate. Per il Pd in Giunta Gianna Pentenero (Lavoro, Attività produttive, Polizia municipale e sicurezza, Area metropolitana e metromontana, Politiche attive su integrazione e multiculturalità) Mimmo Carretta (Sport, Grandi eventi, Turismo e Rapporti col Consiglio comunale), Chiara Foglietta (Transizione ecologica e digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti, Servizi cimiteriali). A Francesco Tresso di Torino Domani vanno le deleghe a Servizi civici, Cura della città, Protezione civile, Decentramento, a Paolo Chiavarino, della Lista Civica Lo Russo Sindaco, il Commercio e Mercati, a Carlotta Salerno dei Moderati le Politiche educative, Giovani e Periferie e a Jacopo Rosatelli di Sinistra Ecologista, Politiche sociali, Salute, Casa, Diritti e Pari opportunità. (ANSA).