Omicidio sulla collina: primo testimone al processo

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - In Corte d'Assise a Torino si è aperto oggi il processo a Giovanni Cordella, il 42enne venditore di auto accusato dell'omicidio del commercialista di Moncalieri Luciano Ollino, 60 anni, ucciso con 6 colpi di pistola, Il corpo venne ritrovato, l'8 giugno 2020 in una piazzola al Pian del Lot, sulla collina torinese, legato dentro una Bmw bianca.

Davanti al giudice Modestino Villani si è presentato un primo testimone, il quale abita nella zona e il giorno dell'omicidio era uscito per una passeggiata con i suoi cani. Durante quella passeggiata, ha raccontato di aver visto la Bmw bianca "parcheggiata in modo strano, con il muso ricoperto dai cespugli. Avevo pensato che andare in 'camporella' in quella maniera così vistosa fosse sciocco". Il testimone ha ricordato, inoltre, di avere visto altre tre auto nel cammino di ritorno verso casa: una Porsche Cayenne, una Jeep e un'altra auto di colore rossa ma di cui non ha saputo ricordare il modello.

"C'erano anche tre persone, due uomini e una donna bruna che mi ha colpito, perché era vestita in modo sciattamente borghese., aveva un rossetto vistoso e indossava un tailleur credo di Chanel". Solo il giorno dopo quando venne a sapere del ritrovamento del cadavere, il testimone si è rivolse carabinieri raccontando quel che aveva visto. (ANSA).