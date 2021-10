Musica: Torino Fringe Festival, la 10/a edizione a maggio

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Il prossimo Torino Fringe Festival invaderà la città e le sue periferie tra il 17 al 29 maggio 2022. Insieme alla data è stato comunicato in questi giorni anche il bando, aperto fino al 15 novembre.

"La decima edizione proporrà spettacoli, performance, residenze artistiche, conferenze in un cartellone che spazia dalla performance site specific al monologo all'happening culturale - afferma Cecilia Bozzolini, presidente del Torino Fringe - La ricchezza e la varietà delle proposte artistiche sono, da sempre, tratti caratterizzanti dell'iniziativa che punta ad affermarsi sempre più a livello europeo».

Sarà un'edizione speciale per i dieci anni: il festival off della Città di Torino - spiegano ancora i promotori - punta sempre più a essere un'iniziativa che si identifichi con il territorio ma sia anche un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale al pari e al fianco dei festival Fringe internazionali come Avignone ed Edimburgo. In questo momento di ripartenza la Compagnia di San Paolo, ha confermato, proprio in questi giorni, la fiducia al progetto riconoscendo un importante sostegno nell'ambito del bando 'Art Waves'.

"Il Torino Fringe Festival è uno dei pochi Festival di spettacolo dal vivo in Italia con due settimane d'eventi multidisciplinari sul territorio - conclude Bozzolini - Realizza una della più grandi residenze artistiche italiane con dalle 30 alle 40 compagnie residenti a Torino per due settimane». (ANSA).