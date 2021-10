Juve, Dybala: "Bello giocare partite come contro l'Inter"

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - "Siamo stati bravi a non disunirci dopo il gol preso, lottando in mezzo al campo e strappando alla fine un meritato punto. Avanti così": sui social Giorgio Chiellini commenta così il pareggio della Juventus a San Siro contro l'Inter.

Anche Leonardo Bonucci sottolinea la forza dei bianconeri: "Lottare, fino alla fine. È questo il DNA Juve", scrive il difensore a poche ore dal punto conquistato in rimonta. La firma è stata di Paulo Dybala, in gol su rigore al rientro dopo l'infortunio: "Sempre bello giocare queste partite, forza Juve" si legge sul profilo Instagram dell'argentino. "Torniamo a casa con un punto importante", dice il centrocampista Rodrigo Bentancur. Ora testa al turno infrasettimanale, con la Juve impegnata allo Stadium mercoledì pomeriggio alle 18.30 contro il Sassuolo. (ANSA).