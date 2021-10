Green Pass: lavoratori e movimenti No davanti Palagiustizia

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Un centinaio di lavoratori 'No Green Pass' di Gtt, Gruppo Torinese Trasporti, e Avio, insieme a 'Piazze Italiane', che riunisce tutte le sigle che protestano contro l'obbligo di certificazione, hanno manifestato questa mattina fuori dal Palazzo di Giustizia di Torino. "Siamo qui davanti a queste sacre Aule come cittadini - è l'appello fatto dai manifestanti ai magistrati - come lavoratori, per chiedervi di aiutarci ad uscire da questo incubo e per chiedervi di condannare, di rimuovere questa ingiustizia e questa discriminazione in modo che possiamo tornare a vivere, che possiamo tornare a lavorare".

I lavoratori hanno attraversato varie volte la strada senza bloccarla. In mano qualcuno aveva una copia della Costituzione e la bandiera tricolore. "Basterebbe applicare i principi di quella meravigliosa Costituzione - sostengono - per non discriminare. Il decreto è ingiusto, da abrogare. Perché un ricatto è sempre un ricatto e lo Stato non può ricattare". "Una discriminazione è sempre una discriminazione e una violenza è sempre una violenza e uno Stato queste cose le deve combattere, non praticare", concludono i No Green Pass. (ANSA).