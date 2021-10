Ecomondo: Marazzato e Demetra al meeting europeo di Rimini

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Il Gruppo Marazzato e Rete Demetra sono aziende piemontesi presenti a 'Ecomondo 2021', il meeting europeo dedicato a circular & green economy in programma a Rimini dal 26 al 29 ottobre.

"Il 2021 segna per Marazzato l'avvio di una fase di consolidamento, dopo il compimento di un triennio di sviluppo - spiega Ivano Bosi, Ceo di 'Azzurra Srl', società del gruppo.

L'obiettivo è far comprendere sempre più tutti i vantaggi della cosiddetta 'circular economy' applicata al mondo dei rifiuti. In tutto questo parte rilevante riveste lo strumento della 'Blockchain', un sistema specializzato di tracciatura delle informazioni".

Per Rino Fucci e Stefano Passarino di 'Demetra', rete d'impresa attiva a livello nazionale, "obiettivo è promuovere la multisciplinarietà, valorizzandola nell'insieme per accendere i riflettori sulle potenzialità intrinseche del nostro gruppo di lavoro. E offrire così all'utenza un servizio sempre migliore in termini di qualità e quantità in tutti i singoli ambiti di competenza ambientale".

Il 'Gruppo Marazzato', nato nel 1952, ha sede a Borgo Vercelli, e 'Rete Demetra' si è costituita ad Asti nel 2020 dall'unione di 'TSG Italia', 'E.L.A. Srl', 'S.A.O.Srl', 'i.Geo Sas', 'Ecosoil Srl', 'Etica', 'Gea Consulting' e lo stesso 'Marazzato'. (ANSA).