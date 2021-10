Calcio: Aureliano dirige Milan-Toro,Ayroldi per Lazio-Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Sarà l'arbitro Ayroldi a dirigere, domani sera, il match Milan-Torino, uno dei tre anticipi in programma nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di serie A. L'incontro dell'altra capolista, Napoli-Bologna di giovedì, è stata affidata a Serra, mentre per Lazio-Fiorentina di mercoledì è stato designato Ayroldi.

Sacchi dirigerà Juventus-Sassuolo, mentre per Empoli-Inter ci sarà Chiffi. Nessuna designazione per l'arbitro Orsato, che nell'ultimo turno era stato addetto al Var in Atalanta-Udinese (ANSA).