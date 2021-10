Intesa Sanpaolo e Il Foglio per 'Ridare energia all'Italia'

Mettere a fuoco le principali urgenze dell'agenda politica e socioeconomica dell'Italia, alla vigilia di una delicata stagione di riforme. E' questo l'obiettivo di 'Ridare energia all'Italia', l'iniziativa organizzata da Il Foglio e Intesa Sanpaolo in programma lunedì 25 ottobre, alle ore 15.30, all'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo e visibile sul sito del Gruppo e su Ansa.it.

Crescita, Europa, efficienze e sostenibilità i temi dell'incontro su cui si confrontano protagonisti di primo piano della società civile e dell'economia. ad aprire i lavori, dopo l'introduzione del giornalista del Foglio Luciano Capone, Gian Maria Gros-Pietro e Claudio Cerasa, rispettivamente presidente di Intesa Sanpaolo e direttore Il Foglio.

Previsti gli interventi del Chief Economist e Head of Research Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, dell'economista Tito Boeri, del Direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, della docente della Luiss Veronica De Romanis e dell'ex ministro Elsa Fornero, oltre a quelli del Capo Gabinetto Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Stefano Firpo, del Capo Gabinetto Ministero per la Pubblica Amministrazione, Marcella Panucci e di Irene Tinagli, Presidente Commissione Problemi Economici e Monetari, Parlamento Europeo.