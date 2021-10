No Green pass in corteo a Torino, vigilanza contro violenti

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - È partito da Piazza Castello, a Torino, un corteo contro il Green pass e le politiche del governo in materia di emergenza sanitaria. Gli organizzatori hanno allestito un servizio di vigilanza per prevenire infiltrazioni di violenti ed evitare impreviste deviazioni dal percorso. "Noi siamo sempre stati pacifici - ha avvertito una speaker - e se vedete qualcuno che si comporta in modo scorretto allontanatevi e lasciatelo da solo. Non reagite in nessun caso".

