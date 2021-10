Toro: Juric "sono strafelice, ci voleva una vittoria così"

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Oggi sono strafelice, ci voleva una vittoria così: abbiamo commesso qualche errore, ma per adesso voglio godermi il successo e pensare alle cose positive": ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino Ivan Juric festeggia i tre punti conquistati contro il Genoa. "Potevamo segnare di più, dobbiamo crescere nella fluidità del palleggio - spiega l'allenatore dopo il 3-2 rifilato al Grifone - ma adesso abbiamo più soluzioni in attacco: avere due attaccanti come Sanabria e Belotti non è un problema ma una risorsa, il paraguayano ha fatto un gol e un assist e il Gallo mi sembrava tornato quello di due anni fa".

Martedì la trasferta contro il Milan a San Siro: "E' una delle candidate allo scudetto, è un campionato equilibrato dove mi sembra che le prime sette in classifica siano tutte sullo stesso livello": Juric vede così la corsa al titolo. (ANSA).