Torino:Lo Russo in Comune,passaggio consegne con Appendino

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Passaggio di consegne, questa mattina in Comune, fra la sindaca di Torino Chiara Appendino e il suo successore Stefano Lo Russo. Un incontro di oltre un'ora nell'ufficio della prima cittadina "per fare il punto sui numerosi dossier aperti di cui l'amministrazione dovrà occuparsi - spiegano Appendino e Lo Russo - e per conoscere gli elementi relativi alla situazione dell'Ente. Un momento importante che consente la necessaria continuità amministrativa". "Ringrazio la sindaca dell'incontro - dice Lo Russo -, ci mettiamo subito al lavoro per il bene di Torino".

"Come fatto personalmente - aggiunge Appendino - rinnovo al sindaco Lo Russo le congratulazioni per la vittoria e i più sinceri auguri di buon lavoro" .

Il passaggio di consegne dei singoli assessorati, spiegano ancora Appendino e Lo Russo, "avrà luogo la prossima settimana, non appena verrà definita la nuova Giunta". (ANSA).