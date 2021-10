Torino: Cirio, con Lo Russo condizioni per lavorare bene

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Faccio con sincerità il mio grande in bocca al lupo al sindaco Lo Russo e voglio che governi bene come io cerco di governare bene, perché se Torino è forte il Piemonte è forte. Possiamo lavorare insieme, ci sono tutte le condizioni per fare bene". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, apre alla concordia istituzionale con il nuovo sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Ho tutto l'interesse anche come governatore, che faccia bene perché ci tengo a governare bene la Regione. E' un momento storico straordinario sotto il profilo delle opportunità, può esserlo anche sotto il profilo politico", ha detto Cirio che è intervenuto alla manifestazione della Uil in piazza Castello.

"Condividiamo il sostegno a governo nazionale pur arrivando da esperienze profondamente diverse rispetto alle nostre appartenenze politiche", ha aggiunto Cirio che ha sottolineato il suo impegno "a garantire sempre il corretto rapporto istituzionale" (ANSA).