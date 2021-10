Ristorazione: 'Savurè', pasta nelle Bowl e ricette inedite

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Dopo il raddoppio dei suoi locali, tre anni fa, Savurè, il 'primo pastificio con cucina di Torino', rinnova gli ambienti e i menu e aggiunge alle proposte i menu speciali, con serate di degustazione aperte al pubblico, due giovedì al mese. In agenda proposte gastronomiche dolci e salate - dal gelato al pesce raro - o cucine etniche. Non semplici pairings, ma nuove creazioni con al centro la pasta. I primi appuntamenti sono stati il 7 ottobre con Pasta & Gelato in collaborazione con Gelati Pepino e il 21 ottobre la serata dedicata ai Preziosi di Mare con Mauro Pallottino; il 4 novembre in programma una Cena Vegetariana con Monica Pianosi (A vegetarian in Italy), il 2 dicembre Adele Gilardo di Fornelli Fuori Sede preparerà ricette facili per studenti fuori sede.

Al centro dell'offerta resta però la pasta fresca in 15 formati diversi e i 12 condimenti firmati Savurè, per un totale di 180 possibili combinazioni, che si possono consumare sul posto, nei locali in via Garibaldi 38 e in via Madama Cristina 12, oppure portare a casa o in ufficio. Tra le novità le Bowl Savurè: il cliente può scegliere una base composta da pasta e abbinarla a verdure, proteine vegetali e animali, salse e croccanti. (ANSA).