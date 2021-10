Mottarone: sezionata cabina, proseguono lavori rimozione

(ANSA) - VERBANIA, 22 OTT - Undicesimo giorno di lavoro per i vigili del fuoco impegnati al Mottarone nelle operazioni di sezionamento e messa in sicurezza della cabina della funivia precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di quattordici persone. Si tratta dai lavori preparatori alla rimozione della cabina, che poi sarà trasferita all'Alpino, la stazione intermedia della funivia Stresa-Mottarone.

"I lavori procedono come previsto - spigano dal Comando provinciale dei Carabinieri di Verbania -: si sta mettendo in sicurezza la parte superiore della cabina, separata dalla parte inferiore'', per facilitarne la rimozione.

Da domani si porteranno via i pezzi più piccoli, che si sono staccati durante le operazioni e per i quali non è necessario l'elicottero. Una volta completata l'imbracatura della parte superiore, la più ingombrante e anche la più pesante, si procederà alla rimozione con l'elicottero. Al momento manca ancora la data certa del trasferimento. (ANSA).