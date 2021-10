Juve: pieno recupero per Dybala, ci sarà contro l'Inter

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Ci sarà anche Paulo Dybala nella Juventus che domenica sera affronterà l'Inter. L'argentino, infatti, ha svolto l'intero allenamento odierno insieme al resto dei compagni: le condizioni della Joya, che quasi un mese fa si era fermato per un problema muscolare, sono in netto miglioramento, il tecnico Allegri potrà contare anche su di lui in vista del derby d'Italia contro i nerazzurri. Per il numero 10 della Juve si avvicina il ritorno in campo, l'ultima apparizione è datata 26 settembre. (ANSA).