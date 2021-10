Export distretti Piemonte recupera, +21% primo semestre

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Nel primo semestre del 2021 le esportazioni dei distretti industriali piemontesi sono aumentate del 21% rispetto allo stesso periodo del 2020 (+27,6% la media nazionale). Il dato è condizionato dalle difficoltà del comparto Moda. Tutti i distretti piemontesi, a esclusione del Riso di Vercelli, risultano in crescita rispetto al primo semestre 2020.

Inoltre, 8 distretti su 12 hanno già superato i livelli di export dei primi sei mesi del 2019.

"Un risultato molto buono. Ci stiamo avvicinando alla media dei distretti nazionali. Nei comparti in cui i dati congiunturali non sono ancora positivi, conforta l'andamento qualitativo. Nella Moda, settore che pesa particolarmente sul dato complessivo regionale, assistiamo per esempio a una ripresa degli ordinativi e a un certo dinamismo nelle operazioni di fusione e acquisizione tra imprese. Per l'Aerospazio, nonostante il segno meno, Torino resta territorio di riferimento per nuovi progetti. Le imprese devono cogliere l'attimo e ricominciare ad investire. Intesa Sanpaolo è pronta a moltiplicare la liquidità messa a disposizione dal Pnrr e vuole potenziare le filiere" spiega Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo. (ANSA).