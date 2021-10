Exclusive Charity per CasaOz e Fondazione Ricerca Molinette

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Per festeggiare i suoi dieci anni di attività, Exclusive Brands Torino promuove un'asta benefica, 'Exclusive Charity', in collaborazione con Sant'Agostino Casa d'Aste, a sostegno dei due Charity Partners, Associazione CasaOz Onlus e Fondazione Ricerca Molinette Onlus.. "Un'iniziativa speciale . spiega Paola Bertoldo, vicepresidente di Exclusive Brands Torino perché saranno battuti non solo oggetti, ma opportunità di aggiudicarsi anche esperienze da vivere in azienda".

L'asta, lanciata il 20 ottobre on line sul sito di Sant'Agostino Casa d'Aste, sarà preceduta da un evento in presenza il 26 ottobre, presso la casa d'Aste Sant'Agostino per la presentazione dei lotti, e si svolgerà il 20 novembre, in presenza, presso al Museo del Risorgimento, nella Exclusive Brands Torino Lounge, che verrà allestita dalla rete in occasione di Nitto ATP Finals.

In offerta all'asta, tra le "esperienze" in azienda, tour delle cantine storiche Bava con degustazione verticale di Barbera Superiore in compagnia del produttore o visita guidata della Pininfarina con Paolo Pininfarina.

Il ricavato di Exclusive Charity sarà destinato a due differenti progetti dei Charity Partner: CasaOz Onlus lo desinerà alle ResidenzeOz, quattro mini appartamenti collocati nella sede dell'associazione in corso Moncalieri per le famiglie che hanno un bambino ricoverato negli ospedali torinesi.

Fondazione Ricerca Molinette ha scelto di destinare il ricavato al Bando di finanziamento promosso per premiare l'eccellenza della ricerca scientifica sulle malattie dell'invecchiamento a Città della Salute e della Scienza. Il contributo si concretizzerà in nuove borse di studio per giovani ricercatori, attrezzature e strumenti innovativi per i laboratori di ricerca.

(ANSA).