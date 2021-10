Eternit: processo bis, presidio Legambiente a Novara

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Presidio di Lega Ambiente, nella giornata del "Global Strike", in occasione dell'udienza in Corte d'Assise a Novara del processo Eternit bis per la morte di 392 persone vittime dell'amianto. Imputato l'industriale svizzero Stephan Schmidheiny, con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale.

Di fronte all'aula magna dell'Università del Piemonte Orientale. "Oggi è la giornata del 'Global Strike' - spiega Vittorio Giordano, presidente del Circolo Legambiente Verdeblu di Casale Monferrato -. Lega Ambiente Piemonte e Valle d'Aosta ha scelto di celebrarla con la presenza a questo 'processo simbolo' non solo per il Piemonte. In questi anni grazie l'impegno a sostegno delle richieste di giustizia, bonifiche e ricerca sanitaria ha portato a importanti risultati. Basti pensare alla creazione della discarica pubblica per l'amianto, la bonifica dello stabilimento di Casale la rimozione dell'amianto dai tetti degli edifici pubblici, i contributi per la sostituzione dei tetti delle abitazioni private". (ANSA).