Arte: Polvere di stelle, protagonista vecchia 500 Old Lady

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Old Lady, una replica in scala 1:1 di una vecchia Fiat 500, è il lavoro principale presentato nella mostra Polvere d'artista, personale dedicata all'artista scultore Nazareno Biondo, organizzata dall'Associazione Culturale BArock. L'inaugurazione sarà mercoledì 3 novembre alle 18 nell'ex Teatro Paesana con apertura gratuita al pubblico fino a domenica 21 novembre (ingresso da via Bligny 2).

La mostra presenta una selezione di diverse opere in marmo di Carrara dove oggetti di uso comune, scarti del quotidiano come mozziconi di sigaretta, cartoni di pizza, mascherine usate, rappresentati in grandi dimensioni, sono resi eterni dal materiale nobile in cui vengono scolpiti. La Fiat 500 che verrà rifinita dall'artista stesso in una performance visitabile a ingresso gratuito dal 4 al 7 novembre durante il weekend di Artissima 2021.

L'idea di far nascere una vecchia Fiat 500 da un blocco di marmo di Carrara pesante 15 tonnellate nasce nel 2017 nell'atelier dell'artista di Cafasse (Torino) inaugurato nel 2012 e in cui dal marmo, materia e matrice delle sue sculture, emergono oggetti del quotidiano in una ricerca di rielaborazione concettuale.

"Se bisogna riuscire a comunicare qualcosa attraverso l'arte, e più precisamente attraverso la scultura, allora scelgo, con occhio critico, di sottolineare quanto sia importante abbandonare la cultura dello spreco in favore a quella del riutilizzo" spiega l'artista Nazareno Biondo. "La vecchia 500 sarà il simbolo di un luogo e soprattutto di un tempo in cui il futuro della mia generazione poteva essere ancora deciso".

