Torino Factory, il gioco da tavola per scoprire la città

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Dopo TorinoXXL!, Torino Memo e Oca-Tombola Piemontese arriva GiraTorino, il nuovo gioco da tavolo realizzato dalla Torino Factory per fare conoscere ai torinesi la città. La presentazione ufficiale si terrà sabato 23 ottobre alle 10:30 al Museo del Risorgimento.

GiraTorino, che la prossima settimana sarà nei negozi di giocattoli, è un family game per grandi e piccini, che con regole semplicissime e assimilabili in pochissimi minuti consente di essere giocato dagli 8 anni in su, con una durata media di gioco attorno ai 45 minuti. Il gioco accompagna 5 turisti - le pedine rappresentano figure stereotipate come il tedesco con il boccale di birra e il francese con la baguette sotto il braccio - a scoprire le bellezze della città per collezionare più esperienze possibili, accumulare punti e conquistare la vittoria finale. Ogni giocatore visita monumenti, scopre le eccellenze del territorio, si dedicata alla vivace nightlife o si concede una cena in un ristorante tipico. Lo fa muovendosi tra le vie del centro in monopattino, bicicletta, bus, tram, taxi o metro per scoprire tutto quello che Torino può offrire. GiraTorino, che ha anche una versione in inglese, è realizzato in collaborazione con la blogger Irene Perino, autrice di MySecretTurin e Le Millemila cose da fare a Torino, e coinvolge circa 40 imprese affermate, attività e startup cittadine. (ANSA).