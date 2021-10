Sanità: Gradenigo, Sedigh nuovo responsabile Urologia

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Omid Sedigh, per anni responsabile della Struttura ad altissima professionalità di Trapianti renali in Urologia della Clinica universitaria della Città della salute e della scienza di Torino, è il nuovo responsabile di Urologia e Andrologia ricostruttiva di Humanitas Gradenigo. Di origini persiane, laureato a Torino dove vive da 35 anni, è docente in diversi atenei, ed è stato scelto per conservare e, se possibile, migliorare l'eccellenza dell'ospedale torinese in questo settore.

"Da circa trent'anni Humanitas Gradenigo è un importante punto di riferimento anche in campo urologico per Torino e la sua provincia. Lavoreremo per dare continuità all'attività di Urologia dell'ospedale e per arricchirla con nuove possibilità di diagnosi e cura per i nostri pazienti", spiega Sedigh, la cui equipe continuerà a occuparsi di Urologia oncologica, del trattamento in real time della calcolosi urinaria con le tecniche più moderne e di quello della prostata con le tecniche mininvasive. "A tutto questo - prosegue Sedigh - aggiungeremo l'attività di Andrologia chirurgica per il trattamento ad alta professionalità della disfunzione erettile e dei pazienti operati di tumore, dell'incontinenza urinaria e di altre patologie legate all'apparato genitale maschile", compresa la possibilità di ricorrere a protesi peniene. (ANSA).