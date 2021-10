Musica: concerto a pedali apre 24/o Moncalieri Jazz Festival

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Torna in presenza il 24/o Moncalieri Jazz Festival, dal 30 ottobre al 14 novembre, ma con un cartellone spalmato. Ad aprire la kermesse il 'Green Jazz Day', uno spettacolo a impatto zero presso la Cascina Le Vallere, dove il gruppo Magasin Du Cafè si esibirà in un 'Concerto a Pedali', autoalimentato dall'energia prodotta da un componente del gruppo che pedalerà per tutta la durata dell'iniziativa.

Domenica 31 il festival è anche inserito all'interno della manifestazione 'Fiorile', con alcuni concerti al Giardino delle Rose del Castello Reale. Quest'anno il Mjf inaugura anche una collaborazione con l'Otium Pea Club all'interno del Green Pea, con due concerti sul tetto dell'edificio, con il quartetto Doctor Jazz e con il Denitto/Conti duo.

Tra i grandi nomi attesi quest'anno dal direttore Ugo Viola, ci sono Gegè Telesforo, Flavio Boltro, Fulvio Albano, Fabrizio Bosso, i due artisti moncalieresi di fama internazionale Claudio e Fulvio Chiara, l'Orchestra Filarmonica di Torino e molto altri. Tra gli eventi si segnalano l'opera in jazz 'Beatrice', pensata per i 700 anni dalla morte di Dante, in prima assoluta all'Auditorium Rai Torino, con la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, e due serate dedicate a due centenari, quello di Fred Buscaglione e di Astor Piazzolla. (ANSA).