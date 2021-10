EstOvest Festival, Anssi Karttunen apre i concerti

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Il primo concerto della Contemporary Cello Week di EstOvest Festival vedrà il violoncellista finlandese Anssi Karttunen all'Aula Magna del Politecnico di Torino. L'artista suonerà domani, 22 ottobre, alle ore 21. Si tratta dell'episodio primo del cartellone che accompagna le masterclass al Camplus Bernini.

L'artista presenterà un programma pressoché inedito in Italia: alternerà le sue improvvisazioni con l'elettronica e i brani di compositori britannici e scandinavi (con i quali ha lavorato), sui video dell'artista argentina Diana Thocharidis.

L'evento, in collaborazione con Polincontri Classica, ha le musiche di Mark-Anthony Turnage, Annsi Karttunen, Detlev Clanert, Julian Anderson, Philip Cashian, Poul Ruders, Brad Lubman e Kaija Saariaho.

La Contemporary Cello Week è una novità assoluta nel panorama nazionale e internazionale: in città si incontreranno, fino al 24 ottobre, alcuni fra i più importanti violoncellisti a livello internazionale legati al repertorio contemporaneo. La manifestazione, promossa da EstOvest Festival con il sostegno di Regione Piemonte, Goethe Institut Turin, iMuse e Brazzale spa, e il patrocinio del Comune di Torino (media partner: Quinte Parallele), presenta il violoncello oggi, ripercorre le strade e gli stimoli attuali. Sarà offerto uno spaccato della sconfinata produzione realizzata per questo strumento. (ANSA).