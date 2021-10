Droga: in casa un chilo e mezzo di marijuana, arrestato

(ANSA) - CUNEO, 21 OTT - La Squadra Mobile di Cuneo ha arrestato un ventottenne romeno residente a Fossano, incensurato, che in casa aveva un chilo e mezzo di marijuana: una volta venduta avrebbe fruttato oltre 10 mila euro. Il giovane è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'uomo è stato fermato mentre a bordo di una berlina Chevrolet percorreva a forte velocità la statale Trinità-Fossano: dall'abitacolo dell'auto proveniva un forte odore di marijuana e c'erano tracce delle inflorescenze sui sedili. Così è scattata la perquisizione in casa: in cucina, in vari barattoli di vetro e plastica, teneva la droga oltre a una piantina di 30 centimetri di altezza di cannabis e un bilancino di precisione. Ora il ventottenne è agli arresti domiciliari nella sua casa di Fossano. (ANSA).