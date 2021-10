Champions, Bonucci e Kulusevski: "Grande vittoria Juve"

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "Con pazienza, lucidità e precisione. Grande vittoria": questo il messaggio social di Leonardo Bonucci dopo l'1-0 della Juventus sul campo dello Zenit San Pietroburgo. E sono tre punti che possono valere il pass per gli ottavi di finale: "Vittoria a San Pietroburgo, passo importante verso la qualificazione" scrive su Instagram il centrocampista Rodrigo Bentancur dopo la terza vittoria in tre gare della competizione europea.

La firma è stata di Dejan Kulusevski: "Grande vittoria, felice per il mio primo gol in Champions" la gioia dello svedese, il quale subentrato dalla panchina ha deciso la sfida della Gazprom Arena. Anche per Mattia De Sciglio è stata una serata speciale: "Non potevo chiedere di meglio per festeggiare il compleanno" il post del terzino, che proprio ieri ha spento 29 candeline e ha festeggiato con l'assist vincente. (ANSA).