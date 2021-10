Bus elettrico per il Castello di Rivoli, arte e aria pulita

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Ritorna il 23 ottobre il Magico Bus Elettrico. Il progetto, che nasce da una proposta di Gianluigi Ricuperati, è curato da Giulia Colletti e coordinato da Roberta Aghemo. Fino a dicembre per un sabato al mese, il programma culturale si svolgerà a bordo di una navetta elettrica, durante il percorso di circa 40 minuti da Torino a Rivoli. Iveco Bus fornirà un Iveco E-Way Full Electric, veicolo green con impianti di sicurezza e alimentazione di ultima generazione. Il Magico Bus Elettrico che connette Torino a Rivoli - decorato appositamente dall'artista Claudia Comte per ospitare l'iniziativa - accoglie di volta in volta esponenti della cultura e artisti i quali presentano ai passeggeri contenuti artistici inediti.

Il bus torna con quattro protagonisti della cultura e dell'arte torinesi; lo scrittore Gianluigi Ricuperati, l'autore e traduttore Mario Capello e gli artisti Guglielmo Castelli e Alice Visentin.

"Nel 1967 i Beatles lanciano il disco 'Magical Mistery Tour' che comprendeva la colonna sonora del film televisivo omonimo.

Dopo oltre 50 anni, in piena crisi ecologica e rivoluzione digitale, i visitatori del Museo potranno salire a bordo e viaggiare da Torino a Rivoli immersi in un'esperienza artistica al contempo raffinata, sperimentale, accessibile e, soprattutto, magica" spiega il direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev. (ANSA).