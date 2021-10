Torna a Torino Xmas Comics and Games

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Il mondo dei comics e del gaming torna a darsi appuntamento sotto la Mole. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, fumetti, giochi, videogames, cosplay e youtuber saranno nuovamente protagonisti l'11 e il 12 dicembre al Lingotto Fiere che ospita la settima edizione di Xmas Comics and Games.

Oltre a una grande area espositiva con fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi, saranno allestiti un palco per le competizioni cosplay e il karaoke, uno spazio per i giochi di ruolo e da tavolo, postazioni per il videogaming, con tornei e giochi in freeplay e un'area entertainment con riproduzioni di scenari e costumi di film, combattimenti con spade laser ed escape room. Numerosi, come sempre, gli ospiti del mondo del fumetto, cosplayer di fama nazionale e internazionale e i creator protagonisti di piattaforme social che incontreranno i fan per sessioni di foto e autografi. Sono inoltre in programma workshop di disegno e giochi speciali. Per i biglietti, a tariffa agevolata fino al 30 novembre, sono aperte le prevendite fino a esaurimento dei posti disponibili secondo le normative Covid. (ANSA).