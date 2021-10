Torino: Damilano, mai cambiale in bianco a centrosinistra

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "La mia non potrà mai essere un cambiale in bianco al centrosinistra". Così Paolo Damilano, il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, risponde al sindaco Stefano Lo Russo che, ieri, gli ha offerto "massima disponibilità al dialogo", invitandolo a prendere le distanze dalla "destra sovranista". Damilano ringrazia Lo Russo "per la mano tesa, ma - dice - non era necessaria". E spiega che da parte sua non ci potrà "mai essere una cambiale in bianco al centrosinistra. Non può esserlo per rispetto ai miei elettori, ai miei alleati e a quel 60% dei torinesi che non ha votato".

