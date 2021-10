Teatro Regio Torino fuori dal commissariamento dopo 13 mesi

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Da lunedì il Teatro Regio di Torino non sarà più commissariato. Il 25 ottobre Rosanna Purchia lascerà l'incarico di commissario, dopo 13 mesi di lavoro. Ad annunciarlo in occasione della presentazione della stagione d'opera e Balletto è la stessa Purchia. "Ho passato un anno pieno di passione in un teatro che merita un posto in prima fila nel panorama europeo. Non ci siamo mai fermati un attimo e il pubblico ci ha seguito". Spetterà al prossimo consiglio d'indirizzo, presieduto dal neo sindaco di Torino Stefano Lo Russo, indicare il futuro sovrintendente. "Non posso esserlo io - conclude Purchia - me lo impedisce la legge Madia". (ANSA).