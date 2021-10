Stellantis: reali di Svezia visitano stabilimento Mirafiori

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - La principessa ereditaria Victoria di Svezia e il Principe Daniel, la ministra per il Commercio Estero Anna Hallberg e una delegazione di aziende e istituti di ricerca svedesi hanno oggi visitato lo stabilimento di Mirafiori nell'ambito delle relazioni bilaterali tra Italia e Svezia nei settori del commercio e degli investimenti. Ad attendere gli ospiti svedesi c'erano il presidente di Stellantis, John Elkann, il responsabile delle relazioni istituzionali, Daniele Chiari e il direttore dello stabilimento, Luigi Barbieri.

La principessa Victoria ha visitato il polo industriale Skf Industrie di Airasca (Torino), uno dei più grandi e importanti siti di produzione di componenti per il mercato automotive mondiale, oggetto di un investimento da parte del Gruppo Skf di 40 milioni di euro per la costruzione green field di un nuovo stabilimento dedicato alla produzione di cuscinetti di precisione per applicazioni industriali. Il management Skf ha illustrato alla principessa e alla delegazione come, in linea con le politiche del Gruppo, il nuovo stabilimento italiano avrà zero impatto ambientale e dovrà essere certificato Leed, con ampio ricorso ad energie rinnovabili. (ANSA).