Sanità:via libera Azienda Zero,Icardi 'obiettivo strategico'

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Via libera del Consiglio regionale all'istituzione dell'Azienda Zero, ente del Servizio sanitario con il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale di una serie di attività relative alla programmazione socio-sanitaria e al riassetto del Servizio sanitario regionale.

"Un obiettivo strategico della Sanità regionale", commenta l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.

"Dotare la Regione dello strumento dell'Azienda Zero - continua l'assessore Icardi - è un valore per tutti e i piemontesi guarderanno soprattutto ai risultati. Come piemontese sono interessato ad avere un Servizio Sanitario Regionale moderno, efficace ed efficiente. Azienda Zero va in questa direzione, perché consente che le attività gestionali siano svolte trasversalmente e le attività di controllo, anche attraverso lo studio costante dei dati, siano un elemento cardine del sistema, come è necessario per una Regione che spende oltre 8,3 miliardi ogni anno in sanità. Un privato queste cose le avrebbe fatte ben prima; oggi dobbiamo sapere affrontare le sfide della sanità professionalmente, cogliendone tutte le opportunità". (ANSA).