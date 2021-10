'Dialoghi in rosa', donne manager si raccontano ad Alba

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Otto donne e otto storie di manager di successo. Si intitola 'Dialoghi in rosa' l'appuntamento in programma venerdì 22 ottobre al Pala Alba Capitale. Organizzata da Federmanager e Confindustria Cuneo, l'iniziativa non intende diffondere messaggi ideologici di genere ma far conoscere esperienze e percorsi professionali di donne di successo in differenti ruoli.

Protagoniste Fabrizia Triolo e Maria Teresa Furci, rispettivamente prefetto e provveditore agli studi di Cuneo, ma anche Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, Serena Lancione, direttore Generale di Bus Company e presidente di Grandabus, Maria Giovanna Diella, capitano degli Alpini, Daniela Pesce, presidente Assoenologi Piemonte, Anna Ghisolfi, Chef dell'omonimo ristorante di Tortona e Cristiana Giraudo, rappresentante Federmanager del Gruppo Minerva.

L'incontro, alle ore 17, vuole essere una occasione per raccontare, soprattutto alle giovani generazioni, che la differenza di genere non è un ostacolo e che per realizzarsi nel lavoro conta la consapevolezza delle qualità umane e professionali. (ANSA).