Carabinieri: giurano a Torino allievi del 140esimo corso

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Giurano i 217 allievi del 140esimo corso carabinieri. La cerimonia con l'apposizione degli Alamari a Torino domani, giovedì 21 ottobre, alla caserma Cernaia.

Annunciata la presenza del Comandante della Legione Allievi Carabinieri, generale Carlo Cerrina, e del Comandante della Scuola, colonnello Giovanni Spirito; sarà presente la Bandiera d'Istituto.

Sono 181 uomini e 36 donne gli allievi del corso, provenienti da tutta Italia, che hanno superato diversi esami tecnico-professionali, prove fisiche e frequentato le lezione nelle aule del Tribunale di Torino e le visite alla Casa Circondariale Lorusso - Cutugno.

Nel corso della cerimonia, come da tradizione, verrà celebrata la giornata in onore delle Medaglie d'Oro al Valor Militare. il 140esimo Corso è intitolato al Carabiniere Alberto La Rocca, Medaglia d'oro al valor militare. Nella mattinata ai primi dieci allievi classificati saranno conferiti dalle autorità gli Alamari, simboli appuntati sul bavero dell'uniforme per rappresentare l'ingresso tra le fila dell'Arma. Infine, ci sarà il giuramento di fedeltà alla Repubblica che ogni militare presta all'inizio della propria carriera. (ANSA).