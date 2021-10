A Midori 1,7 mln da FairConnect e Club degli Investitori

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Midori, pmi innovativa che realizza e vende servizi di analisi energetica e smart metering, ha chiuso un round da 1,7 milioni di euro sottoscritto da FairConnect, società specializzata nell'erogazione di servizi di connected insurance in ambito moto e property controllata dal fondo Palamon, Club degli Investitori, uno dei principali gruppi di business angel in Italia e Club Acceleratori, marketplace italiano già socio dell'iniziativa.

Midori nasce a fine 2011 a Torino da un team di esperti e professionisti in efficienza energetica, Ict e psicologia sociale, mossi dalla volontà di portare innovazione tecnologica al servizio del risparmio energetico. Precedentemente ospitata da I3P, l'incubatore del Politecnico di Torino, ha oggi la sede all'Energy Center, hub nel capoluogo piemontese specializzato nel campo dell'innovazione energetico-ambientale. Prodotto di punta di Midori è Ned, un servizio connesso abilitato da un unico sensore che permette di tracciare, grazie ad avanzati algoritmi di machine learning e data analytics, l'attività elettrica e il consumo dei principali elettrodomestici di casa. Ned, da subito, inizia ad imparare le abitudini di consumo delle persone che abitano l'appartamento e propone, giorno dopo giorno, indicazioni personalizzate su come ridurre inutili sprechi di energia e comprendere lo stato di salute degli elettrodomestici di casa. L'offerta di Midori si integra nell'ecosistema delle Utility che possono differenziare la loro proposta, offrendo ai clienti un nuovo e avanzato strumento per il controllo dei costi e dei rischi all'interno dell'abitazione. (ANSA).