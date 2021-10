Torino: Lo Russo, scommesso su connotazione locale e vinto

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - "Le elezioni amministrative hanno una connotazione nazionale, ma ne hanno una molto locale. È stata questa la scommessa che abbiamo voluto fare e abbiamo vinto. Siamo convinti che la forza sia arrivata dalla concretezza del progetto. Poi certamente non ci sfugge il significato politico generale di questa vittoria, credo che gli elementi di riflessione siano interessati". Così, a 'L'aria che tira' su La7, il sindaco eletto di Torino Stefano Lo Russo.

"Eviterei però di cullarmi sugli allori, rispetto ad una impostazione che, pur in un netto successo del centrosinistra, deve fare riflettere su una disaffezione generalizzata che c'è stata".

"Credo sia utile - aggiunge - fare una riflessione di soddisfazione, soprattutto sul dato di Torino. Non ci credeva nessuno, anzi noi siamo stati oggetto di numerose sollecitazioni. Il risultato dal nostro punto di vista quindi vale doppio, però eviterei toni trionfalistici", ribadisce.

