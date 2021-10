Nasce Inter-Azioni, festival di 'mutualismo politico'

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Nasce Inter-Azioni, il primo festival di 'mutualismo politico' promosso da Comunet - Officine Corsare "per riflettere e progettare pratiche di reciprocità mirate a trovare soluzioni ai bisogni del territorio". Dal 22 al 24 ottobre nel cuore di Barriera di Milano, al Circolo Risorgimento, una tre giorni di riflessioni, dibattiti politici, passeggiate di quartiere, iniziative culturali e ricreative.

L'idea, spiegano i promotori, è quella di "costruire una dimensione collettiva della politica e rinnovare, tutti insieme, l'impegno nel cercare risposte mutualistiche ai bisogni diffusi che le istituzioni spesso non riescono più a soddisfare".

Inaugura la tre giorni l'incontro 'Housing First - Lotte e Politiche per l'abitare di tutti e tutte', sul tema del diritto all'abitare a partire dall'esempio di esperienze all'estero, come quelle di Berlino, dove un recente referendum ha chiesto l'esproprio delle grandi società immobiliari, Barcellona, con l'esperienza di governo di Ada Colau, fino a Bologna. Tra gli altri incontri 'Joker' a cura dello sportello Psicomunet, una riflessione sulla diffusione del disagio psicologico e sulle dinamiche di violenza nella società contemporanea. Il 23 ottobre sarà dedicato ad un incontro sull'ambiente declinato in chiave metropolitana, alla 'Passeggiata di quartiere', e a dibattiti su 'migrazioni e diaspore', sul salario minimo e la dignità del lavoro. Chiude la giornata lo spettacolo di Stand Up Comedy 'La vivo male', di e con Antonio Piazza, una riflessione irriverente sulla depressione.

L'ingresso è riservato ai soci ARCI, con possibilità di tesseramento all'entrata. Il Green Pass è obbligatorio. (ANSA).