Mottarone: rimozione cabina, interdetta area operazioni

(ANSA) - VERBANIA, 19 OTT - L'area del Mottarone interessata alla rimozione della cabina della funivia precipitata lo scorso 23 maggio è stata interdetta per motivi di sicurezza. Lo ha deciso il Tribunale di Verbania per consentire che l'operazione si svolga in condizioni di sicurezza. "Chiunque si dovesse recare nelle vicinanze della cabina senza avere preventivamente concordato l'intervento, per ragioni di sicurezza, sarà allontanato", precisa una nota del Comando provinciale dei carabinieri di Verbania.

Le operazioni propedeutiche alla rimozione della cabina sono iniziate lunedì scorso e proseguiranno con il taglio della stessa e il suo trasporto in elicottero in un capannone della zona. (ANSA).