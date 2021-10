Edilizia: Ekasa Group, oltre 20 mln di fatturato nel 2021

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Prosegue la crescita di Ekasa Group, il gruppo torinese specializzato in progettazione, produzione, vendita e posa in opera di porte per interni, serramenti per esterni e portoncini di sicurezza.

Ekasa Group, al quale fanno capo il brand di infissi De Carlo e il brand di porte Italporte, sta per chiudere un anno positivo che conferma il trend dell'ultimo triennio e che farà registrare un incremento di fatturato del 30% rispetto al 2020 e del 60% rispetto al 2019. La previsione è di chiudere il 2021 con oltre 20 milioni di fatturato totale. Registra un + 9% anche per l'export, trainato dalla qualità dei prodotti Made in Italy.

Il gruppo conta più di 100 dipendenti nelle due sedi di Torino, sito di produzione di Italporte, e Mottola (Taranto), sito di produzione di De Carlo, ma il progetto di crescita prevede l'inserimento di personale tecnico e produttivo (+ 20%) nel 2022. (ANSA).