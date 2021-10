'Cuneo provincia futura',mostra di Fondazione CRC in 4 città

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - La Fondazione Crc inaugura venerdì 22 ottobre a Cuneo una grande mostra a cielo aperto dal titolo 'Cuneo Provincia Futura', Il giorno dopo è prevista l'accensione delle installazioni anche ad Alba, Bra e Mondovì La mostra è dedicata alle sfide del futuro e composta da dieci videoinstallazioni luminose e sonore, uniche e originali, studiate dal regista e show designer Alessandro Marrazzo.

Venerdì dopo l'inaugurazione ufficiale dell'evento espositivo in piazzetta del Grano (nella pedonale via Roma) alla 19, saranno accese in sequenza le installazioni in via Roma, piazza Virginio, complesso Santa Croce, piazze Europa e Galimberti. Il giorno dopo alle 19 verranno accese anche le installazioni Mondovì (rione Piazza), Bra (piazza Caduti della Libertà) e Alba (piazza Risorgimento e piazza Ferrero). Le proiezioni luminose saranno attive dal giovedì alla domenica dalle 19 alle 22.30, fino al 21 novembre. "Abbiamo iniziato a lavorare a Cuneo Provincia Futura in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, l'inizio della pandemia nel 2020: volevamo promuovere una manifestazione capace di far riflettere sui grandi cambiamenti in corso e, insieme, far rivivere alle persone l'emozione di partecipare a un evento dal vivo, pur con le necessarie attenzioni dettate dall'emergenza sanitaria" dice Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione Crc. "Ripensare il futuro era il tema sul quale volevo coinvolgere il pubblico - aggiunge Marrazzo aggiunge - Facciate, strade e piazze saranno protagoniste di una nuova vita: le 10 installazioni sono come una grande orchestra, in cui gli strumenti musicali sono diventati luci, videoproiezioni, laser, scenografie, suoni".

