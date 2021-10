Salone Libro: Coppola, atteso 2 anni ma sfida è stata vinta

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - "Abbiamo atteso il Salone del libro da maggio 2019, più dì 2 anni. Sono stati cinque giorni intensi con decine di momenti interessanti. Vanno fatti i complimenti agli organizzatori per il coraggio avuto". Non ha bisogno di attendere la chiusura della kermesse Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, per sostenere che "la sfida è stata vinta!".

L'istituto di credito è anche quest'anno Main Partner della buchmesse torinese, a conferma di "quanto sia solido il legame tra la banca e la promozione dell'arte e della cultura", spiega Coppola. "Difendere il significato che l'arte e la cultura hanno per il nostro Paese, anche da un punto di vista economico e occupazionale, credo sia molto importante - sottolinea - ancora di più in un Salone del libro dove gli editori, dove il mondo delle imprese legate all'editoria, hanno dimostrato di voler ricominciare". (ANSA).