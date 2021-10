Green pass: nuovo assalto a farmacia Torino, sospesi tamponi

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Ancora code questa mattina davanti alla Farmacia San Salvario di via Madama Cristina, a Torino, dove ieri pomeriggio è intervenuta la polizia perché le persone in fila, fino a un centinaio, creavano disagi alla viabilità.

Già un centinaio i tamponi effettuati da questa mattina, tanto che la farmacia è stata costretta a sospendere il servizio. "Siamo spiacenti, non siamo in grado di esaurire tutte le richieste", si legge nei cartelli esposti all'esterno. La farmacia riprenderà alle 14.30, con l'arrivo di una nuova fornitura, ad effettuare i tamponi. (ANSA).