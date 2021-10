Calcio: Chiellini 'volevamo confermarci, tre punti pesanti'

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - "Dovevamo e volevamo confermarci dopo quanto di buono fatto prima della sosta: è stata una battaglia, ma siamo riusciti a portare a casa tre punti pesanti": il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, festeggia così sui social l'1-0 ottenuto contro la Roma.

Esulta anche Leonardo Bonucci, che definisce quella contro i giallorossi "una vittoria di carattere, una vittoria da Juve".

"Giusto in tempo per festeggiare tre punti meritati, mai fermarsi" scrive Danilo, rientrato poche ore prima di affrontare i giallorossi dagli impegni con il suo Brasile. La firma decisiva è stata quella di Moise Kean, che per celebrare il gol vittoria prende in prestito una citazione in inglese di Michael Jordan: "Mi hanno detto che non potevo, ecco perché l'ho fatto" il pensiero dell'attaccante classe 2000. (ANSA).