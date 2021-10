Alimentare: sbarca in Italia azienda spagnola Natruly

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Sbarca in Italia Natruly, azienda spagnola del cibo "che fa bene alla salute e al pianeta". Esplosa rapidamente in Spagna, con una gamma di oltre 40 prodotti tra biologici, senza zuccheri aggiunti e 100% gluten free, è già presente in Europa attraverso le vendite online. La prima scelta è l'Italia, il Paese che ha dimostrato maggior apprezzamento dei prodotti Natruly attraverso gli acquisti online: 13.000 ordini solo nel primo semestre 2021. Poi Germania e Francia. L'obiettivo è raggiungere i 2 milioni di fatturato quest'anno e raddoppiarlo nel 2022.

I fondatori sono Niklas Gustafson e Octavio Laguia.

"Non abbiamo nulla da nascondere e questo, nel mondo del cibo, è totalmente rivoluzionario - dice Gustafson - la nostra comunicazione è trasparente, siamo gli unici a dichiarare sulle confezioni l'esatta percentuale degli ingredienti che compongono le nostre ricette. Crediamo che il cibo veramente 'Natural' possa migliorare la vita delle persone".