Tamponi rapidi, 40 mila in due giorni nelle farmacie

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Sono stati finora 5.600 i tamponi rapidi eseguiti nelle farmacie in Piemonte. Il dato è aggiornato alle 18. Ieri invece a fine giornata si sono registrati 34 mila test. Lo rende noto Federfarma. Resta alto il numero di richieste e prenotazioni anche per domani visto il ritorno al lavoro di numerose persone che non si sono ancora vaccinate o stanno aspettando di poter scaricare il Green Pass dopo la prima dose.

Nel pomeriggio di domenica a Torino è dovuta intervenire una pattuglia della polizia, per controllare la lunga coda che si era creata davanti dalla farmacia di via Madama Cristina .

"Stiamo lavorando senza sosta da stamattina - hanno spiegato dalla farmacia - avevamo un certo numero di prenotazioni" ma molti di più si sono presentati sapendo dell'accesso libero.

