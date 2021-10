Salone Libro: Houellebecq premio Mondello, finito nuovo libro

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - "Sto bene, sono solo stanco perché ho appena finito un libro. È troppo complicato dire di cosa parla. Sarà un libro deprimente". Esordisce così lo scrittore francese Michel Houellebecq, che ha ricevuto a Torino il Premio Internazionale Mondello nell'ambito del Salone del Libro.

Intervistato da Marco Missiroli, giudice monocratico del Premio, ha risposto alle domande del pubblico che alla fine lo ha applaudito a lungo. Houellebecq ha risposto anche sulle elezioni francesi. "L'importante è poter dire che vinceremo", dice. Poi, incalzato dal pubblico ha aggiunto: "lo scenario che si profila non è una sorpresa. Al secondo turno arriverà Macron con un candidato forte del centro destra e vincerà Macron.

L'unica sorpresa è che non sarà né Le Pen né Zemmour. L'unica cosa che non avevo previsto è che movimenti come Al Quaeda sarebbero ricomparsi sulla scena. Questo non lo avevo previsto ". (ANSA).