Editoria: Cappello (Cepell), 1,1mln a sostegno export Italia

(ANSA) - TRIESTE, 17 OTT - "Il Cepell, Centro per il libro e la lettura, si è aperto al sostegno all'export dell'editoria italiana: per la prima volta sono stati stanziati 600.000 euro per un bando direttamente indirizzato agli editori italiani per la traduzione delle opere del loro catalogo in accordo con gli editori stranieri". Non solo, "un secondo bando sarà sostenuto con i fondi del 2021, e vedrà stanziati altri 500.000 euro, per un totale 1.100.000 euro". Lo ha annunciato il direttore dello stesso Cepell, Angelo Piero Cappello, intervenendo al Salone del Libro all'incontro 'Il libro italiano nel mercato internazionale', promosso proprio dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Treccani.

All'interno di questa prospettiva, che è radicalmente nuova per il Centro del libro, s'inserisce anche la creazione di una scuola estiva, che porterà sulle rive del Lago di Garda nel luglio 2022 traduttori da tutto il mondo, con un'attenzione particolare alla lingua francese e tedesca in vista dei futuri appuntamenti.

L'apertura verso il mercato internazionale costituisce la grande novità del Centro per il libro, essa è stata resa possibile grazie al varo della legge 15/2020 per il sostegno alla lettura. (ANSA).